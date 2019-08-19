رياضة | رسميا.. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة عثمان ديمبيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة عثمان ديمبيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي بعد خضوعه للفحص الطبي مساء اليوم في المدينة الرياضية.

واكد برشلونة في بيانه الرسمي على أن عثمان ديمبيلي سيغيب عن الفريق فترة تصل إلى 5 أسابيع بعد تعرضه لإصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ الايسر.

وبالتالي تأكد غياب عثمان ديمبلي عن المشاركة مع الفريق أمام ريال بيتيس يوم الاحد المقبل لينضم لزميله لويس سواريز والذي سيغيب هو الآخر بسبب الإصابة.