رياضة | ليس بسبب ريال مدريد.. برشلونة مهدد بفقدان نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس بسبب ريال مدريد.. برشلونة مهدد بفقدان نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "‏غلوبو سبورت" البرازيلية، أن نادي يوفنتوس يعد من الأندية المهتمة كثيراً بضم نجم السيليساو نيما دا سيلفا من باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة البرازيلية أنه في خضم المفاوضات بين ناديي باريس سان جيرمان ويوفنتوس من أجل ديبالا تم طرح اسم نيمار.

وأشارت الصحيفة الرازيلية أن نادي يوفنتوس أصبح في سباق الحصول على البرازيلي نيمار، وحتى 2 سبتمبر يمكن أن يحدث أي شيء.

والجدير بالذكر أن نيكار قد أبدى رغبته في الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الذي انضم لصفوفه في 2017 قادماً من برشلونة.