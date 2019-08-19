رياضة | مصر تشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت بعثة مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدينة الرباط المغربية حتى يوم 31 أغسطس الجاري. تواجد في حفل الإفتتاح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية. Advertisements رأس بعثة مصر في حفل الإفتتاح المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والعميد يحي دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والدكتور عبدالعزيز غنيم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. رفع علم مصر في حفل الإفتتاح اللاعب مصطفى الجمل واللاعبه دينا مشرف. أقيم حفل الإفتتاح في ملعب الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط وسط حضور وزراء الرياضة ورؤساء اللجان الأولمبية للدول ال54 الإفريقية المشاركة.

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