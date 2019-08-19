رياضة | بعروض وهمية.. هداف الوحدة يستغل الهلال والنصر للضغط على ناديه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعروض وهمية.. هداف الوحدة يستغل الهلال والنصر للضغط على ناديه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت تقارير صحفية، حقيقة سعي ناديا الهلال والنصر، إلى التعاقد مع نجم فريق الوحدة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت شبكة "العربية"، أن نادي الوحدة الإماراتي، لم يتلقى أي عروض سعودية للتعاقد مع هداف الفريق الأول، البرازيلي ليوناردو دا سيلفا.

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وأضافت العربية وفقا لمصادرها أن ليوناردو، طالب إدارة نادب الوحدة بتعديل عقده، بالشكل الذي يتلاءم مع المستويات الفنية التي يقدمها للفريق.

وأوضحت أن ليوناردو هدد الوحدة بالرحيل عن الفريق؛ مستغلا اسم الهلال والنصر، للضغط على مجلس إدارة الوحدة لتعديل عقده.

والجدير بالذكر أن ليوناردو، يترأس ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا بـ9 أهداف.