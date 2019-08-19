رياضة | الشرينجيتو: باريس ينتظر ضم هذا اللاعب لترك نيمار يذهب إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرينجيتو: باريس ينتظر ضم هذا اللاعب لترك نيمار يذهب إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم السيليساو وباريس سان جيرمان أحد اللاعبين المثيرين للجدل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتنافس على ضم نيمار ثلاثة أندية لعل أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة ويأتي من بعيد نادي يوفنتوس الذي أبدى رغبته في ضم البرازيلي.

وقال الإعلامي الإسباني الشهير بيدرويول عبر برنامجه "الشرينجيتو" أن قدوم الأرجنتيني باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان سيكون مفتاح رحيل نيمار إلى برشلونة.

وأشار الإعلامي الإسباني أنه في باريس سان جيرمان يعتقدون أن بقاء نيمار أمر وارد حال عدم الوصول لاتفاق مع الأندية المهتمة بضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي.