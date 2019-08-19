رياضة | قائد باريس يعنلها صريحة: نيمار باقٍ معنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد باريس يعنلها صريحة: نيمار باقٍ معنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرازيلي تياجو سيلفا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي، على أهمية تواجد مواطنه نيمار دا سيلفا ضمن صفوف الفريق، خلال المرحلة المقبلة.

وقال سيلفا في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" إن وجود نيمار بين صفوف الفريق، يمنحهم قوة إضافية.

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وأضاف، "نيمار، يستطيع القيام بأضعاف ما يقدمه ميسي ورونالدو، مع أنديتهم، بقدم واحدة.

وتابع، "نفتقد غياب دا سيلفا كثيرًا، لكنه لا يزال لاعبا بصفوف البي إس جي، أتمنى أن يبقى مع الفريق، لأنه لاعب لا يمكن تعويضه".

وأكمل "أتوقع أن يبقى معنا، ولكن الموقف معقد، لأنه شأن شخصي".