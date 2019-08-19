رياضة | بنى سويف يسقط بثنائية أمام الفيوم وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يسقط بثنائية أمام الفيوم وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الكروى الاول بنادى الفيوم الرياضى فى تحقيق فوزا بهدفين نظيفين على ضيفه بنى سويف الرياضى وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين اليوم بملعب استاد الفيوم الرياضى .

المباراة شهدت ندية وحماس من جانب لاعبي الفريقين أسفرت عن تحقيق الفيوم هدفه الأول عن طريق لاعبه المتميز احمد عبد الباقى فيما عزز مدافع بنى سويف نتيجة التقدم الفيوم باحراز الهدف بمرماه بالخطأ.

Advertisements

وشهد المباراة تألق لاعبي الفيوم حماده الدسوقي و احمد سعد وأحمد عبد الباقى ومحمود تيمور وزكريا احمد وأحمد زكى ومحمود الحسيني وكريم الشافعى والفيومى وحمادة الدسوقى .

وخلال المباراة حرص كلا من حسين عبد اللطيف المدير الفنى للفيوم وحسن موسي المدير الفنى لبنى سويف على إشراك العديد من اللاعبين خلال المباراة .

وشهدت نهاية المباراة غضب وحزن عارم لدى جماهير بنى سويف والتى تواجدت بمدرجات ملعب استاد الفيوم الرياضى وذلك بسبب خسارة الفريق وعدم أداء المباراة بجدية .