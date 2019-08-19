رياضة | ديروط يفوز على كسكادا بثلاثية وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديروط يفوز على كسكادا بثلاثية وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الكروى الاول بنادى ديروط الرياضى فى تحقيق فوزا بنتيجة 3/1 على نظيره كسكادا وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين بمعسكر ديروط المقام بالقاهرة .

وكمان محمد يوسف المدير الفنى لديروط على تطور مستوى لاعبي الفريق فنيا وبدنيا وتنفيذ العديد من الجمل الخططية والتكتيكية وشهدت المباراة تألق عدد كبير من لاعبي الفريق .

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واحرز أهداف ديروط كلا من احمد منصور " هدفين " وحمادة زيدان " هدف "

وكان ديروط قد بدء معسكره القاهرة بنهاية الأسبوع الماضى وبدء مبارياته الودية بمواجهة الشرقية للدخان وخسرها الفريق بهدف بالدقائق الأخيرة من المباراة .

ويواجه ديروط غدا طلائع الجيش وديا ثم يواجه كوكاكولا الاربعاء القادم ثم مواجهة المقاولون العرب الخميس القادم .