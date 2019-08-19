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رياضة | سر صورة والدة رونالدو مع نيمار.. هل يخطف يوفنتوس البرازيلي من الريال والبرسا؟

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر صورة والدة رونالدو مع .. هل يخطف يوفنتوس البرازيلي من الريال والبرسا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينافس نادي نظيره  على ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة لوالدة مع نيمار دا سيلفا وأثارت تلك الصور جدلاً كبيراً خاصةً أن يوفنتوس كان طرفاً في المنافسة على ضم اللاعب.

وتقدمت إدارة برشلونة بعرض مغري لضم نيمار من باريس مقابل 90 مليون يورو وبالإضافة إلى اثنين من اللاعبين من بينهم إيفان راكيتيتش ولكن إداراة النادي الباريسي رفضت العرض.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة ينافس بقوة على الصفقة ويحضر لتقديم عرض جديد من أجل ضم نيمار من ملعب الأمراء.

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