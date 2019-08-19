رياضة | المقاصة يتعاقد مع عمرو مرعي لمدة عام على سبيل الإعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يتعاقد مع عمرو مرعي لمدة عام على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، مع اللاعب عمرو مرعي مهاجم نادي بيراميدز ، لمدة عام على سبيل الإعارة ، لتدعيم صفوف الفريق بناءا على رغبة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق .

وقام عمرو مرعي ، بالتوقيع على عقود انضمامه في مقر الشركة بتواجد اللواء محمد عبد السلام ، ووكيل اعماله ، لينضم اللاعب لصفوف الفريق الفيومى خلال الموسم الجديد .

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وتسلم وليد هويدي ، مدير الكرة بنادي المقاصة ، بطاقة عمرو مرعي من ناديه بيراميدز ، لقيده في قائمة الفريق بالاتحاد المصري لكرة القدم ، ليكون جاهزا للمشاركة مع الفريق .

من جانبه أشاد ميدو ، بانضمام عمرو مرعي لفريق المقاصة ، مؤكدا بانه من أفضل المهاجمين المميزين بالدوري المصري ، ويمتلك مواصفات وامكانيات المهاجم الهداف ، ووجوده اصافة قوية لخط الهجوم مع كلا من اودو موسيس وصلاح أمين .

ووضع الجهاز الفني للفريق ، برنامج بدني خاص للاعب عمرو مرعي لتجهيزه بدنيا لمباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك في دور ال 8 لبطولة كاس مصر والمقرر لها 28 أغسطس الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية