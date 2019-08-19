رياضة | مدرب الإسماعيلي: أعرف أهلي بنغازي جيدا وهدفنا الفوز عليه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الإسماعيلي: أعرف أهلي بنغازي جيدا وهدفنا الفوز عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى محمود جابر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على ودية حرس الحدود التى أقيمت مساء اليوم ، وانتهت بفوز الفريق بهدف دون رد على هامش معسكره بمدينة 6 أكتوبر استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف جابر فى تصريحات عقب الودية :”لا نهتم على الإطلاق بالنتائج بقدر الوقوف على مستوى كل لاعب بالفريق”.

وواصل مدرب الإسماعيلى: ”نهتم من خلال الوديات فى التعرف على قدرات اللاعبين فى اللعب بأكثر من مركز وهو ما يمنحنا مرونة تكتيكية إضافة لرصد نواقص الفريق للعمل على إصلاحها بشكل سريع”.

Advertisements

وواصل قائلا: "أعلم جيدا الكرة الليبية ، فقد سبق لى خوض عدة تجارب هناك أهلى بنى غازى فريق قوى وسنمنحه الاحترام الكامل من أجل تحقيق الانتصار وحصد بطاقة العبور للدور المقبل بالبطولة العربية”.

وتابع: ”الصفقات الجديدة مفيدة للفريق، وستقوم بإحداث الإضافة الفنية المطلوبة ، نعمل حاليا على تحقيق الانسجام بين اللاعبين الجدد مع الحاليين ونعد الجميع بأن الفريق سيظهر بشكل مشرف”.

وأتم حديثه: ”حمدى زكى كان بعيدا عن المشاركة العام الماضى لذلك فضلنا الدفع به اليوم لمدة ربع ساعة فقط وسيحصل على دقائق بشكل أكبر فى ودية الغد أمام فريق كوكاكولا”.