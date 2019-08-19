رياضة | بأمر ميسي.. برشلونة على مشارف حسم أهم وأكبر صفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأمر ميسي.. برشلونة على مشارف حسم أهم وأكبر صفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن إدارة برشلونة الإسباني دخلت بكل ثقلها من أجل حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت إذاعة "الراك" الكتالونية، أن برشلونة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو دخلت بكل قوتها وثقلها لحسم صفقة نيمار.

وأضافت :" بارتوميو قرر أخيرًا الدخول بكل قوة في صفقة نيمار بطلب مباشر من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وأكملت الإذاعة الكتالونية :" يبدو أن صفقة نيمار ستنتهي قريبًا لصالح الفريق الكتالوني، فالريال لم ولن يقدم أي عرض لضم اللاعب البرازيلي كان يتردد".