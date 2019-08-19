رياضة | مرض خطير يضرب مدرب رونالدو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إصابة ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق بالتهاب رئوي، عقب إصابته بالأنفلونزا الأسبوع الماضي.

وخضع ساري للفحوصات الطبية اللازظمة خلال الساعات الماضية بعد تعرضه للإصابة بالأنفلونزا الأسبوع الماضي، والتي أكدت إصابته بالتهاب رئوي.

وقال يوفنتسو في بيانه: لسوء الحظ ، لم يستطع ساري قيادة تدريبات الفريق بسبب مرضه بالأنفلونزا والتي أصيب بها بالأسبوع الماضي، ساري خضع لفحوصات أخرى أكدت إصابته بالتهاب رئوي.