رياضة | رئيس الشمس لـ"الخليج 365 الرياضي": لن نتنازل عن حسن وليد هداف مونديال الناشئين للقطبين بسهولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الشمس لـ"الخليج 365 الرياضي": لن نتنازل عن حسن وليد هداف مونديال الناشئين للقطبين بسهولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أسامة أبوزيد رئيس نادى الشمس أن مجلس الإدارة لن يتنازل عن اللاعب حسن وليد هداف المنتخب المصري الفائز بلقب كأس العالم للشباب والذى أقيم في مقدونيا بسهولة لأي ناد سيطلب الحصول على خدماته.

وقال رئيس الشمس في تصريحات لـ"الخليج 365 الرياضي": " مصلحة نادى الشمس هى الأهم بالنسبة لى وبالنسبة لمجلس الإدارة وبالطبع لن نترك اللاعب بسهولة".

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وأشار أبوزيد إلى أن ناديه لديه علاقة مميزة مع الأهلي ومع نادي الزمالك، مضيفا: "إن شاء الله الخير للشمس يتم".

يذكر أن وليد حسن لاغب منتخب مصر المتوج بلقب كأس العالم للشباب لكرة اليد قد سجل 51 هدفا بالإضافة لتتويجه بجائزة أفضل ظهير أيسر فى البطولة.