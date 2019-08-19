رياضة | لو باريزيان الفرنسية: نيمار يحدد فريقه المقبل ويصدم الخليفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لو باريزيان الفرنسية: نيمار يحدد فريقه المقبل ويصدم الخليفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا قد حدد وجهته المقبلة فى حال الرحيل المحتمل عن الفريق الباريسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن نيمار قد حدد وجهته صوب برشلونة الإسبانى وليس ريال مدريد للإنتقال إليه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة أن لذلك برشلونة ستحاول ضمه بعقد جلسة مفاوضات جديدة، مع مسؤولي باريس سان جيرمان، بعد انتهاء الجلسة الأولى، دون التوصل لاتفاق لضم نيمار.