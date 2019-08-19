اونلاين | كورة لايف Manchester United مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر كورة جول KORA STAT مانشستر رابط مباشر

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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، عندما يستضيف ملعب “مولينيو”، المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ونظيره وولفرهامبتون، ضمن إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2، شاهد المباراة بث مباشر كورة أون لاين kora online.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ اليونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: دي خيا

في الدفاع: بيساكا - لينديلوف - ماجواير - لوك شو

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في الوسط: بول بوجبا - ماكتومناي – بيريرا

في الهجوم: لينجارد - راشفورد – مارسيال.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق نقاط المباراة في ثاني جولاته بالدوري الإنجليزي، بعد تحقيقه للفوز في الجولة الأولى على تشيلسي برباعية نظيفة، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS.

وتنتظر جماهير اليونايتد مواصلة الانطلاقة الرائعة للفريق بالبريميرليج في ظل الانسجام الكبير بين اللاعبين تحت قيادة المدير الفني سولشاير، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.

بينما يتطلع وولفرهامبتون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام اليونايتد، يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون بث مباشر kora live.