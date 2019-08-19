اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون| بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون beIN SPORTS رابط شغال

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مشاهدة البث المباشر لمواجهة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون KOORA GOAL، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلاً على نظيره وولفرهامبتون، في مباراة مرتقبة بينهما على ملعب “مولينيو”، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون حصريًا KOORA ONLINE، عند انطلاقها في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA، ومن المتوقع أن يبدأ اليونايتدالمباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: دي خيا

في الدفاع: بيساكا - لينديلوف - ماجواير - لوك شو

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في الوسط: بول بوجبا - ماكتومناي – بيريرا

في الهجوم: لينجارد - راشفورد – مارسيال.

ويمكنكم متابعة المباراة حصريًا فور انطلاقها عبر “الخليج 365 الرياضي” بث مباشر للمباراة، لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون بث مباشر yalla shoot.

ويسعى نجم وسط اليونايتد الدولي الفرنسي بول بوجبا لمواصلة الظهور المميز، الذي شهدته مباراة فريقه أمام البلوز تشيلسي، حيث ساهم في فوز فريقه برباعية نظيفة، للاستمتاع بالبث المباشر كورة ستار kora star.

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS، ويتطلع وولفرهامبتون لتحقيق فوزه الأول بالبطولة، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام ليستر سيتي.