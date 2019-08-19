اونلاين | ستريم GOAL مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر YALLA SHOOT كورة ستار رابط مانشستر يونايتد بدون تقطيع

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شاهد البث المباشر لمواجهة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون KOORA ONLINE، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب “مولينيو”، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين مانشستر يونايتد ونظيره وولفرهامبتون، وذلك في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ المانيو المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمي: دي خيا

في الدفاع: بيساكا - لينديلوف - ماجواير - لوك شو

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في الوسط: بول بوجبا - ماكتومناي – بيريرا

في الهجوم: لينجارد - راشفورد – مارسيال.

ويقدم لكم “الخليج 365 الرياضي” تغطية مباشرة للمباراة، لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين.

بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot، ويعول سولشاير المدير الفني لليونايتد على خدمات نجمه الفرنسي بول بوجبا، بالإضافة إلى الثلاثي الهجومي الناري المتمثل في لينجارد، وراشفورد، ومارسيال.

ومن المنتظر أن يقود المباراة تحكيميًا الإنجليزي جوناثان موس، كما يمكنكم الاستمتاع بالمباراة بتعليق خليل البلوشي، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.