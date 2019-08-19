شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تعترف بانتهاك حقوق عمال «مونديال 2022» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعترفت الحكومة القطرية، الإثنين، بالانتهاكات التى طالت الآلاف من العاملين فى منشآت كأس العالم 2022، وذلك فى بيان نشره مكتب الاتصال الحكومى بشأن نتائج التحقيق فى إضراب عمال فى منطقة «الشحانية» القريبة من الدوحة.

ووفق البيان الذى نشرته شبكة «سكاى نيوز» الإخبارية، فإن احتجاجات واسعة شهدتها قطر من قبل العمال، خلال الأشهر الماضية، واعترفت الحكومة القطرية بتأخر دفع الأجور للعاملين لمدة شهرين». ورغم الاعتراف القطرى لاتزال الشكوى الأصلية لآلاف العمال قائمة ولم تتم معالجتها، ومن المقرر أن تواجه الدوحة فى سبتمبر المقبل تقريرا من مجلس حقوق الإنسان، خلال الدورة المقبلة، يتضمن الانتهاكات التى طالت العمال، وكذلك الإجراءات التعسفية ضد مواطنى قطر الذين سُحبت جنسياتهم.