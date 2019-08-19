الزمالك يعلن تأجيل مباراة العودة أمام فريق ديكاداها الصومالي لمدة 24 ساعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الزمالك، اليوم الإثنين، تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام فريق ديكاداها بطل الصومال في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا، لمدة 24 ساعة. وأشار الموقع الرسمي لنادي الزمالك إلى أن المباراة ستقام في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد برج العرب في الإسكندرية، بدلا من مساء الجمعة المقبل. كان الزمالك قد حقق فوزا كبيرا على ديكاداها بسبعة أهداف نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم الجمعة الماضي ببرج العرب.

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