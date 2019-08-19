زوجة إيكاردي توضح حقيقة عرض موناكو

الإثنين 19 أغسطس 2019

أوضحت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، من عرض موناكو الفرنسي لضمه، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وقالت واندا، خلال تصريح مقتضب لشبكة "TyC Sports" الأرجنتينية: "ماورو لن يذهب إلى موناكو".

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واشارت تقارير صحفية، الى أن موناكو تقدم بعرض مالي بقيمة 65 مليون يورو، من أجل الظفر بخدمات إيكاردي، وتم عرض راتبا سنويًا على اللاعب بقيمة 12 مليون يورو، لكن الأرجنتيني يُفضل الاستمرار في إيطاليا بالوقت الحالي.

وأشارت الشبكة، إلى أن إيكاردي يفضل الانتقال إلى صفوف يوفنتوس هذا الصيف، بعدما خرج من حسابات إنتر ميلان مؤخرًا.

وفي نفس السياق، أفادت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن ستيفن تشانج رئيس إنتر ميلان يصر على عدم انتقال إيكاردي لصفوف المنافس يوفنتوس.