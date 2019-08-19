السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة اعتلى المدربون التونسيون قائمة مدربي فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجديد الذي ينطلق رسميا الخميس المقبل، وذلك من خلال تواجد 4 مدربين من أصل 15 مدربا أجنبيا، حيث وضعت الفرق الثلاث الصاعدة حديثا كامل ثقتها في المدرب التونسي، ويأتي في المرتبة الثانية المدرب البرتغالي بتواجد 3 مدربين، ثم الكرواتي والروماني بواقع مدربين من كل جنسية. ويحمل المدرب خالد العطوي راية المدربين الوطنيين من خلال قيادة فريق الاتفاق. مدربو فرق الدوري النصر: البرتغالي روي فيتوريا الهلال: الروماني رازفان لوشيسكو التعاون: البرتغالي باولو سيرجيو الأهلي: الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الشباب: الأرجنتيني خورخي ألميرون الاتحاد: التشيلي خوسيه لويس سييرا الوحدة: الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش Advertisements الفتح: التونسي فتحي الجبال الاتفاق: السعودي خالد العطوي الفيحاء: البرتغالي جورجي سيماو الحزم: الروماني دانيال أيسايلا الفيصلي: البرازيلي بريكليس شاموسكا الرائد: الألباني بيسنيك هاسي أبها: التونسي عبدالرزاق الشابي ضمك: التونسي محمد الكوكي العدالة: التونسي إسكندر القصري



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كانت هذه تفاصيل خبر الصاعدون يعززون حضور المدرسة التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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