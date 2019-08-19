منتخب قوى الناشئين بطل غرب آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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توج المنتخب السعودي لألعاب القوى للناشئين بكأس بطولة غرب آسيا الثالثة التي اختتمت بالعاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة 10 دول.
وحسم الأخضر اللقب بعد أن جمع 9 ميداليات (6 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزية).
وحقق المنتخب في اليوم الأخير للبطولة ذهبية سباق 2000 م موانع بواسطة العداء صالح العبد وبرقم شخصي جديد، كما حقق ذهبية ثانية عن طريق الرامي محمد الزاير (إطاحة المطرقة) بمسافة 65:27 وهو رقم شخصي جديد، وذهبية ثالثة لفريق التتابع المتنوع عن طريق العدائين عبدالهادي هوساوي وعنبر الزهراني وعلي الماس وعبدالرحمن الشهراني، فيما أحرز العداء محمد الخالدي فضية سباق 110 م حواجز.
وجاءت الميداليات الأولى عن طريق علي الماس في سباق 100م ورقم جديد للبطولة 10:60 ثوان، فيما حصد عنبر الزهراني ذهبية سباق 400 م، ومحمد الخالدي ذهبية العشاري، وعبدالرحمن الشهراني فضية سباق 400م، وراكان الخيبري برونزية سباق 1500م.
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