الاتحاد يدشن مشواره العربي بالعهد اللبناني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستضيف الاتحاد في الـ8:15 مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة نظيره العهد اللبناني ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، وفي المباراة الثانية، يستضيف الوصل الإماراتي، الهلال السوداني.

وبعد أن سمح الاتحاد العربي لكرة القدم للاتحاد بقيد 8 محترفين أجانب في قائمة الفريق، شريطة أن يشارك 5 منهم فقط في أي مباراة، ينتظر أن تشهد مباراة اليوم الظهور الأول لبعض اللاعبين الأجانب في مقدمتهم حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي، والذي تعاقد معه النادي في فترة التعاقدات الثانية الموسم الماضي دون أن يخوض أية مباراة رسمية مع الفريق نتيجة الإصابة.

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كما ينتظر أن يحتفظ المدير الفني التشيلي خوسيه سييرا ببعض الأوراق للمواجهة الدورية الأولى للفريق الخميس المقبل أمام الرائد، فيما سيتقدم التشكيلة بجانب جروهي، مروان داكوستا وكريم الأحمدي وبيرجوفيتش.

وفي مدينة دبي الإماراتية وعلى استاد زعبيل، يستضيف فريق الوصل الإماراتي نظيره الهلال السوداني، ويسعى كلا الفريقين إلى تسجيل انطلاقة ناجحة في بداية مشوارهما العربي.

وتستمر بطولة كأس محمد السادس حتى أبريل من العام المقبل، الذي سيشهد إقامة المباراة النهائية للبطولة في العاصمة المغربية الرباط.