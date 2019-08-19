الزمالك يرحب بالمدرب الجديد للفريق ميتشو...

جدة - عمرو شويل رحب الحساب الرسمى بنادى الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعى بالمدرب الصربى للفريق الكروى الأول بالنادى ميتشو فور توقيعه عقود توليه مسئولية الادارة الفنية للفريق.

أعلن نادي الزمالك، توقيع الصربي ميتشو، رسميا عقود تدريب القلعة البيضاء لمدة موسم واحد فقط.



ميتشو مديرا فنيا للزمالك

ووقع ميتشو عقود تدريب الزمالك، فى الموسم الجديد، في حضور مرتضى منصور رئيس النادي وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد والدكتورة شريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيي المدير الفني المؤقت حاليا.

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الكشف عن عقد ميتشو فى مؤتمر صحفي غدا

ويعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك، مؤتمرا صحفيا، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء بصالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، للكشف عن تفاصيل التعاقد مع الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد.

وعقد ميتشو جلسة مع مرتضي منصور، فى منزل الأخير، خلال الساعات الماضية، ويقود المدرب الصربي، فريق الزمالك، لأول مرة خلال مباراة ديكاداها الصومالي فى إياب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.