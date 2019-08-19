أورلاندو بايرتس: ميتشو مدرب كذاب...

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية الأسباب الحقيقية التى دفعت إدارة نادى أورلاندو بايرتس للموافقة على رحيل المدرب الصربى ميتشو الذى تم تعيينه مؤخراً مديراً فنيا لفريق الزمالك.
ونقلت الصحف تصريحات المدير التنفيذى للنادى الذى أكد خلالها أن المدرب الصربى للفريق أكد تعرضه لظروف قاسية بسبب مرض والدته وعدم قدرته على البقاء بجنوب أفريقيا خلال الفترة المقبلة لحاجته التواجد بجوار أمه.
وقال فلويد مبيلى المدير التنفيذى للنادى فى بيان رسمى نقلته العديد من الصحف هناك أن ادارة النادى تعاملت مع طلبه بجانب انسانى تأكيداً على أن حياة شخص وحاجته لتواجد أقاربه حوله سبب داعى لموافقتنا على الأمر بشكل سريع.
وقال المدير التنفيذى أن المدرب ميتشو طلب عقد جلسة مساء الجمعة الماضية مع ايرفين خوزا رئيس النادى اورلاندو بايرتس وتحدث خلالها عن اصابة والدته بمرض سرطان الثدى وهو ما جعل مسئولى النادى يوافقون بشكل عاجل على طلب رحيل المدرب.
وتحدث المدير التنفيذى للنادى الجنوب أفريقى عن أن رحيل ميتشو وقيادته لنادى الزمالك تكشف الوجه الآخر من التصريحات الشخصية التى تحدث فيها معنا والتى كشفت رغبة المدير الفنى السابق الخروج الآمن دون أن يكلف خزينة نادى الزمالك أية مبالغ مالية نتيجة فسخ التعاقد.
وأوضحت صحيفة سيتى بريس الجنوب أن النادى قرر تعيين مدرب مؤقت لحين تعيين مدير فنى للفريق خلفا للمدرب الذى تعاقدت معه إدارة الزمالك.
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