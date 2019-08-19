شكرا لقرائتكم النحاس والأهلى.. حلم مشروع تحاصره الأشواك!... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رغم مطالبة قطاع عريض من الجماهير الحمراء، لمجلس ادارة النادى الأهلى بالتعاقد مع عماد النحاس ليشغل منصب ضمن الجهاز الفنى الجديد المزمع تشكيله خلال أيام، إلا أن طريق النحاس إلى هذا الحلم المشروع بات مفروشًا بالأشواك.
النحاس قدم نفسه بشكل مميز كمدرب واعد للكرة المصرية فى الفترة التى قاد فيها زهرة الصعيد أسوان وذئاب الجبل المقاولون العرب والذى يتولى حاليا منصب القيادة الفنية فيه، مما جعله مطلب جماهيرى فى الأهلى.
ويفاضل الأهلى بين عدد من الأسماء لشغل منصب المدرب العام مع المدرب الأجنبى الجديد الذى يتفاوض معه النادى حاليا بما يعنى أن النحاس ليس الوحيد المرشح لهذا المنصب.
وكشف مصدر فى الأهلى أن هناك خمسة أسماء أخرى مطروحة لشغل منصب المدرب العام فى جهاز الأهلى الجديد النحاس واحدا منهم وله نفس الحظوظ التى يتمتع بها باقى المرشحين.
وتنتظر الجماهير الأهلاوية بفارغ الصبر إعلان أسم المدرب الجديد للفريق خلفا للأورجوايانى مارتن لاسارتى الذى لم يلبى تطلعات النادى ولا جماهيره العريضه.
ويدرس الأهلى مجموعة من السير الذاتية لبعض المدربين الأجانب منهم رامون دياز وسباستيان جروس بجانب التفكير فى مانويل جوزيه كأحد الخيارات المطروحة أمام مجلس الإدارة.
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