أحمد ناجي مدربا لحراس الأهلي فى الجهاز الفنى الجديد...

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جدة - عمرو شويل بات أحمد ناجى مدرب حراس منتخب مصر السابق، أقرب المرشحين لتولى تدريب حراسة المرمى فى الجهاز الفنى الجديد للنادى الأهلى، والذى يتولى المسئولية خلفا للمدرب الأوروجوايانى المقال مارتن لاسارتى.
ويدرس النادى الأهلى عدد من السير الذاتية لبعض المدربين الأجانب تمهيدا للتعاقد معه قبل انطلاق الموسم الجديد والذى يبدأ الشهر المقبل.
ومن المقرر أن يتولى محمد يوسف المسئولية الفنية مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فنى جديد ويشكل الجهاز المعاون الذى حجز بنسبه كبيرة أحمد ناجى منصبًا فيه.
ويعد ناجى من المدربين المميزين لحراس المرمى فى الكرة المصرية، ورغم فشل المنتخب فى كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية الأخيرتين إلا أن ناجى نجح فى تقديم مستويات جيدة لحراس المرمى فى البطولتين.
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