شكرا لقرائتكم محمود سعد محاضرا فى الكاف لمدة موسمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتولى محمود سعد حاليا منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة، وساهم فى تطوير رخص المدربين التى يتم الحصول عليها بالتنسيق مع الكاف.
يذكر أن اتحاد الكرة طالب الأندية بضرورة توثيق عقود المديرين الفنيين والمدربين ومديري الكرة بالاتحاد ليتثنى لهم استخراج بطاقات دخول الملاعب في الموسم الجديد 2019/2020، على أن يكون رسم توثيق العقد هو نسبة 3% من القيمة السنوية للتعاقد تسدد بخزينة الاتحاد عند التوثيق.
وسيتم تشكيل لجنة لشئون المدربين تتولى النظر في أي منازعات خاصة بالمدربين، ولن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادي وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد في ذات الموسم مع ناد آخر في المسابقة ذاتها، ويسمح له بالتعاقد مع ناد آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.
كما سيتم دراسة التأمين الكامل على جميع المدربين الموثق عقودهم بالاتحاد، وسيتم اخطار الأندية بلائحة المدربين ولن يسمح باستخراج البطاقة المعتمدة بدخول الملاعب إلا لمن تم توثيق عقده.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود سعد محاضرا فى الكاف لمدة موسمين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.