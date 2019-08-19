شكرا لقرائتكم محمود جابر يشيد بلاعبى الإسماعيلى بعد ودية الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد محمود جابر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، بودية حرس الحدود، التى أقيمت مساء اليوم، وانتهت بفوز الفريق بهدف دون رد على هامش معسكره بمدينة 6 أكتوبر استعدادا للموسم الجديد.

وقال جابر فى تصريحات عقب الودية: "لا نهتم على الإطلاق بالنتائج بقدر الوقوف على مستوى كل لاعب بالفريق، ونهتم من خلال الوديات فى التعرف على قدرات اللاعبين فى اللعب بأكثر من مركز وهو ما يمنحنا مرونة تكتيكية إضافة لرصد نواقص الفريق للعمل على اصلاحها بشكل سريع".

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وواصل جابر قائلا: "أعلم جيدا الكرة الليبية، فقد سبق لى خوض عدة تجارب هناك أهلى بنى غازى فريق قوى وسنمنحه الاحترام الكامل من أجل تحقيق الانتصار وحصد بطاقة العبور للدور المقبل بالبطولة العربية".

وأوضح مدرب الإسكماعيلى: "الصفقات الجديدة مفيدة للفريق،وستقوم بإحداث الإضافة الفنية المطلوبة، نعمل حاليا على تحقيق الانسجام بين اللاعبين الجدد مع الحاليين ونعد الجميع بأن الفريق سيظهر بشكل مشرف".

واختتم حديثه: "حمدى زكى كان بعيدا عن المشاركة العام الماضى، لذلك فضلنا الدفع به اليوم لمدة ربع ساعة فقط وسيحصل على دقائق بشكل أكبر فى ودية الغد أمام فريق كوكاكولا".