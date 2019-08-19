الارشيف / اخبار الرياضه

kora مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 19-08-2019 الدوري الانجليزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الاثنين 19-08-2019 فى الجولة الثانية من الدوري الانجليزي، فريق مانشستر يونايتد حقق فوزاً كبيراً فى الجولة الأولى، و استطاع أن يتغلب على نادى تشيلسى بأربعة أهداف، و ينتظر جمهوره الاستمرار على هذا المستوى للمنافسة على البريمليج مع الفرق الأخر و مانشستر سيتى و توتنهام و الأرسنال، المباراة المرتقبة لفريق مانشستر يونايتد أمام ولفرهاميتون سوف تقام على ملعب مولينيو بمدينة ولفر هاميتون.

manchester united vs wolverhampton

kora online مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر

تابع لايف اليوم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة،العاشرة مساء بتوقيت ، الحادية عشر بتوقيت الامارات.

yalla shoot بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون  سوف تذاع على قنوات بى ان سبورت عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق خليل البلوشى.

مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر

يلا كورة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووولفرهامبتون اليوم، الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم, kora starمشاهدة مباراة وولفرهامبتون اليوم,مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووولفرهامبتون,رابط مباراة مانشستر يونايتد اليوم,رابط مباراة وولفرهامبتون اليوم,مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر,مباراة وولفرهامبتون بث مباشر,مانشستر يونايتد بث مباشر,وولفرهامبتون بث مباشر,مباراة مانشستر يونايتد مباشر

Advertisements

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: بيساكا، ليندلوف، ماجواير، لوك شاو

الوسط: بوجبا، ماكتوميناي، جيمس، لينجارد

الهجوم: راشفورد، ومارثيال

الشوط الاول

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا