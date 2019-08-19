بايرن يتعاقد مع كوتينيو على سبيل الإعارة من برشلونة

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لاعب كرة القدم البرازيلي فيليب كوتينيو

أعلن بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة على سبيل الإعارة لموسم واحد وتمنى اللاعب أن يقضي فترة أفضل من فترته في النادي الإسباني.

وسيدفع بايرن 8.5 مليون يورو (9.44 مليون دولار) قيمة الإعارة، وسيتكفل براتب اللاعب، مع وجود خيار للتعاقد معه بصفة نهائية مقابل 120 مليون يورو.

وكان كوتينيو، الذي انضم إلى برشلونة في يناير كانون الثاني العام الماضي مقابل نحو 142 مليون جنيه استرليني (172.25 مليون دولار)، ثالث أغلى صفقة في تاريخ اللعبة لكنه فشل في تقديم نفس مستواه السابق مع ليفربول.

وقال برشلونة في بيان ”توصل برشلونة وبايرن ميونيخ إلى اتفاق لإعارة اللاعب فيليب كوتينيو إلى النادي الألماني في موسم 2019-2020“.

وأضاف بطل إسبانيا ”نود أن نشكر فيليب كوتينيو على التزامه ونتمنى له الأفضل في المرحلة الجديدة من مسيرته“.

وسيرتدي كوتينيو القميص رقم 10 الذي كان يخص النجم الهولندي أرين روبن قبل اعتزاله بنهاية الموسم الماضي.

وقال اللاعب البرازيلي للصحفيين إنه يتمنى أن يحظى بأوقات أفضل من التي قضاها في إسبانيا.

وأوضح خلال مراسم تقديمه رسميا في ميونيخ ”في برشلونة لم تمض كثير من الأمور كما كنا نريد لكننا نبدأ قصة جديدة الآن وأتمنى البقاء هنا لفترة طويلة وحصد العديد من الألقاب“.

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وانتقل كوتينيو (27 عاما) من ليفربول إلى برشلونة في يناير كانون الثاني 2018 مقابل مبلغ قياسي للنادي القطالوني بلغ 120 مليون يورو إضافة إلى 45 مليون يورو في صورة مكافآت.

وخاض 76 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات وسجل 21 هدفا لكنه عجز عن الانسجام مع بقية المهاجمين رغم التتويج بلقبين متتاليين للدوري الإسباني.

وقال كارل-هاينز رومنيجه الرئيس التنفيذي لبايرن إن المبلغ المدفوع نظير الإعارة لعام واحد مقبول جدا.

وأوضح ”عملنا على ضم فيليب كوتينيو منذ فترة ونحن سعداء جدا بإتمام الصفقة.

‭‭“‬‬مبلغ 8.5 مليون يورو يبدو مثاليا بسبب الصداقة بين الناديين.

”أنا و(رئيس النادي) أولي هونيس نعرف إدارة برشلونة منذ فترة طويلة والقليل من الأندية الآن تحظى بمثل هذه

العلاقة الجيدة“

وسيلتقي بايرن، الذي تعادل في مباراته الأولى بالدوري هذا الموسم 2-2 مع هيرتا برلين مطلع الأسبوع الجاري، مع مضيفه شالكه يوم السبت المقبل.