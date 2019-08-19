شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: لا أفكر في اعتزال اللعب الدولي.. وسعيد للغاية بتواجدي في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، أنه لا يفكر في اعتزال اللعب الدولي مع المنتخب الوطني.
وأشار صلاح في حوار مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية قائلا: «أنا أحب بلدي من كل قلبي، ودائما ما أفكر فيها.. لقد دفعني شيء ما إلى الأمام لأصبح قدوة ورمزا للأطفال. أريد أن أكون حلما للأطفال ليصبحوا مثلي يوما ما لذلك فإن الاعتزال الدولي أمر صعب بالنسبة لي».
وعن أداء منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، أوضح صلاح أن المنتخب الوطني لم يقدم الأداء المنتظر خلال البطولة القارية، مشيرا إلى أنه كانت هناك ضغوطات كثيرة على اللاعبين.
ونفى محمد صلاح أن يكون قد تدخل لإعادة اللاعب عمرو وردة إلى صفوف المنتخب بعد قرار اتحاد الكرة باستبعاده خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية، مؤكدا أن اللاعب يحتاج إلى علاج وإعادة تأهيل حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى.
وأعرب صلاح عن سعادته البالغة بالتواجد في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، مضيفا: «سعيد للغاية في ليفربول.. أحب تلك المدينة، أحب الجماهير وهم يحبونني، أنا سعيد بتواجدي مع (الريدز)».
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