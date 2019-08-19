شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. ميتشو يوقع على عقود تدريب الزمالك لمدة موسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الزمالك توقيع الصربي ميتشو عقود تدريب القلعة البيضاء لمدة موسم واحد فقط.
ووقع ميتشو عقود تدريب الزمالك فى الموسم الجديد، في حضور مرتضى منصور رئيس النادي، وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد والدكتورة شريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وطارق يحيي المدير الفني المؤقت حاليا.
ويعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك، مؤتمرا صحفيا، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء بصالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، للكشف عن تفاصيل التعاقد مع الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد.
وعقد ميتشو جلسة مع مرتضى منصور، فى منزل الأخير، خلال الساعات الماضية، ويقود المدرب الصربي، فريق الزمالك، لأول مرة خلال مباراة ديكاداها الصومالي فى إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. ميتشو يوقع على عقود تدريب الزمالك لمدة موسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.