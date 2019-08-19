شكرا لقرائتكم خبر عن السجل الذهبى للرياضة المصرية على منصات التتويج العالمية والأوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

إنجاز يتحقق على أرض الواقع بتتويج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا ببطولة العالم 2019 التى استضافتها الأراضى المقدونية عقب التفوق على المنتخب الألمانى فى المباراة النهائية بنتيجة 32- 28، ليرفع العالم القبعة للفراعنة الصغار الذين أبدعوا وأمتعوا وتفوقوا على أنفسهم واستحقوا اللقب عن جدارة، فى إنجاز غير مسبوق للعبة على المستوى العربى والإفريقى.

التقرير التالى نستعرض من خلاله جانبا من تاريخ الرياضة المصرية مع الميداليات الذهبية والصعود على منصات التتويج على المستوى العالمى والأوليمبى.

البداية مع الألعاب الفردية والميداليات الذهبية التى حققها نجوم مصر فى الأوليمبياد، حيث السيد نصير فى رفع الأثقال الذهب فى أوليمبياد أمستردام 1928، كذلك إبراهيم مصطفى فى لعبة المصارعة، وحقق نجما مصر فى رفع الأثقال أنور مصباح وخضر التونى ذهبيتى دورة الألعاب الأوليمبية برلين 1936، وفى نسخة لندن 1948 حقق ثنائى رفع الأثقال أيضاً محمود فياض وإبراهيم شمس ذهبيتين باسم مصر، وكانت الذهبية الأخيرة لمصر فى الأوليمبياد باسم المصارع كرم جابر فى نسخة أثينا 2004.

أما على مستوى الألعاب الجماعية فتمكن منتخب مصر للشباب لكرة اليد من التتويج ببطولة العالم التى استضافتها مصر فى عام 1993.

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وحقق الرباع المصرى محمد إيهاب ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال فى الخطف بمنافسات وزن 81 كيلوجراما ببطولة العالم للشباب 2019 التى أقيمت بتركمانستان، وهى الميدالية الذهبية الرابعة التى يحققها إيهاب باسم مصر فى بطولات العالم لرفع الأثقال.

وحققت الفراشة المصرية فريدة عثمان نجمة لعبة السباحة ذهبية 50 مترا فى بطولة العالم للناشئين ببيرو عام 2011، كذلك الرباعة سارة سيمر فى لعبة رفع الأثقال وتحقيقها الميدالية الذهبية فى أوليمبياد الشباب بالصين عام 2011.

إنجاز كبير لبطلة مصر فى لعبة رفع الأثقال نعمة سعيد والتى استطاعت حصد 3 ميداليات ذهبية ببطولة العالم بالولايات المتحدة الأمريكية فى 2019، وذلك فى وزن 59 كيلوجراما فى النطر والكلين. وتألق نجوم مصر فى لعبة الخماسى الحديث فى السنوات الأخيرة، وحقق أحمد الجندى ذهبية بطولة العالم بالقاهرة 2019، كذلك اللاعبة سلمى أيمن والتى حققت ذهبية الزوجى برفقة الجندى، كذلك ذهبية أوليمبياد الشباب الأخيرة بالأرجنتين.

كما استطاعت نجمة الكاراتيه جيانا فاروق تحقيق 7 ميداليات ذهبية فى تاريخ مشاركاتها ببطولات العالم للعبة فى إنجاز كبير للعبة وللرياضة المصرية، كما تُوج منتخب الكومتيته سيدات ذهبية ببطولة العالم بألمانيا 2014 للمرة الأولى فى تاريخ اللعبة بمصر.

وحقق أحمد أكرم ذهبية لعبة السباحة فى سباق 800 متر حرة بأوليمبياد الشباب بالصين فى عام 2014.