لامبارد يوضح سبب خطف تعادل ليستر للتعادل مع تشيلسي
الإثنين 19 أغسطس 2019
لامبارد
صرح المدير الفني لفريق تشيلسي فرانك لامبارد عن إخفاق فريقه في تحقيق انتصاره الأول في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، عقب تعادله 1-1 مع ضيفه ليستر سيتي في البريميرليج.
ولم يستطيع البلوز عن الحفاظ على تقدمه بهدفه المبكر الذي أحرزه لاعبه ماسون مونت في الدقيقة السابعة، بعدما تلقت شباكه هدف التعادل لليستر عبر نجمه النيجيري ويلفرد نديدي في الدقيقة 67، ليحصد بذلك أول نقطة له في البطولة خلال الموسم الحالي.
وخلال تصريحات لـ لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس"، عقب مباراة الامس "اتسم أداؤنا بالسرعة والحيوية، لكننا سمحنا لليستر بالعودة إلى المباراة في الشوط الثاني".
وتابع مدرب تشيلسي "لم أكن سعيدا للغاية. يتعين علينا أن نتمتع بالمزيد من قوة الشخصية، التي افتقدناها كثيرا اليوم".
ويأتي هذا التعادل المخيب، ليضاعف من معاناة تشيلسي، الذي تلقى خسارة موجعة 4-0 أمام مضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الأولى للدوري الإنجليزي.
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