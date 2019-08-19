سولسكاير يوجه ضربة موجعة لريال مدريد بشأن بوجبا

الإثنين 19 أغسطس 2019

أعلن المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، عن بقاء اللاعب الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط الفريق، ولم يغادر في الميركاتو الصيفي الحالي.



وخلال تصريحات أبرزتها للشبكة البريطانية "سكاي سبورتس" قال سولسكاير: "ليست لدي أية مخاوف فيما يتعلق ببوجبا، بالنسبة لي، سيبقى في مانشستر، ودائمًا ما يضع الصحفيون علامات استفهام حول مستقبل بول بوجبا، ".

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وتابع مدرب اليونايتد "لا أعتقد أن أمرًا غريبًا أن يقول: أستمتع باللعب، أستمتع مع زملائي بالفريق وبما أقوم به، أحب وظيفتي وأستمتع باللعبة.. 80% مما قاله بوجبا أنه يستمتع باللعبة ووقته الآن".

وأنهى قوله: "في كل مؤتمر صحفي أجب فيه على سؤال حول موقف بوجبا مع مانشستر يونيايتد".

يذكر ان ارتبط اسم بوجبا بمغادرة مانشستر والذهاب إلى ريال مدريد، في ظل رغبة مواطنه زيدان، المدير الفني للمرينيجي في الحصول عىل خدماته.