شكرا لقرائتكم الداخلية يتعادل مع الإنتاج وديا استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت المباراة الودية بين الداخلية مع نظيره الإنتاج الحربى بالتعادل السلبى، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين استعدادا للموسم الجديد وأهدر فريق الداخلية ركلة جزاء فى بداية المباراة ليتلقى هدفا من الانتاج الحربى قبل أن يتعادل إسماعيل بامبا فى الدقائق الأخيرة للداخلية.

وكشف ضياء عبد الصمد المدير الفنى للداخلية فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كروة"، أن أداء الداخلية كان مقنعا خلال مباراة الإنتاج.

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ويستعد الداخلية لمواجهة الأوليمبى فى الودية الثالثة فى اطار استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى، حيث تضم مجموعة الداخلية العديد من الفرق القوية مثل بتروجت والترسانة والنصر.