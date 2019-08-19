لاعبو الزمالك يرحبون بالمدرب الجديد خلال التدريب المسائى...

جدة - عمرو شويل حرص المدير الفني الجديد للفريق بنادي الزمالك، الصربي ميتشو على متابعة تدريبات الفريق التى أقيمت اليوم بملعب عبداللطيف ابورجيلة بمقر النادي وذلك بصحبة أمير مرتضي المشرف العام علي الكرة.

وقام المشرف العام على الكرة بالزمالك بتوضيح بعض الامور للمدرب الصربي، وكذلك حرص اللاعبون علي مصافحة المدرب الجديد.

ويعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء بصالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء للكشف عن تفاصيل التعاقد مع الصربي ميتشو، عقب توقيعه العقود رسميا، لتولى المسئولية خلال الموسم الجديد.

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وعقد ميتشو جلسة مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، فى منزل الأخير، خلال الساعات الماضية، شهدت توقيع المدرب الصربي على عقود تدريب القلعة البيضاء، خلال الموسم الجديد، بعد سلسلة من المفاوضات مع المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بطل جنوب أفريقيا.

ويقود الصربي ميتشو، فريق الزمالك، لأول مرة خلال مباراة ديكاداها الصومالي فى إياب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.