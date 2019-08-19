شكرا لقرائتكم أحمد مدبولى يقود الإسماعيلى للفوز على حرس الحدود وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق نادى الإسماعيلى الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، ضمن تحضيرات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد، سجل هدف المباراة الوحيد أحمد مدبولى من ركلة ثابتة.

وتعتبر هذه المباراة الثالثة التى لعبها الفريق خلال معسكره المغلق حاليا بمدينة 6 أكتوبر تحضيرا لمواجهة الأهلى الليبى منتصف الشهر المقبل فى ذهاب دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.

وشارك محمد حمدى زكى الوافد الجديد للمرة الأولى بقميص الدراويش منذ انضمامه قادما من فريق سموحة.

بدأ الفريق بتشكيل ضم.. محمد مجدى حارس مرمى

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خط الدفاع.. احمد ايمن، محمد مجدى الجمل، باهر المحمدى، اسامة ابراهيم

خط الوسط.. محمد بيومى، محمود دونجا

أمامهم أحمد مدبولى، وجيه عبد الحكيم، بيكيتى سيلفا.

خط الهجوم.. محمد الشامى

قبل أن يشارك كل من عماد حمدى وشيلونجو ومحمد هاشم ومحمد حمدى زكى من مقاعد البدلاء.