شكرا لقرائتكم جوزيه يعود لحسابات الأهلي لخلافة لاسارتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى التاريخى إلى دائرة ترشيحات المدير الفنى للفريق الأحمر بعد إقالة المدرب الأورجوايانى مارتن لاسارتى من تدريب القلعة الحمراء، عقب الخروج المخيب من دور الـ 16 لكأس مصر أمام بيراميدز، ومن قبلها السقوط بخماسية أمام صن داونز وضياع حلم ترويض الأميرة الأفريقية على النادى الأهلى.

ويدرس مجلس إدارة النادى الأهلى مجموعة من السير الذاتية لبعض المدربين تصدرهم كالعادة مانويل جوزيه الذى نجح فى التتويج مع الأهلى بـ20 لقب محلى وأفريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

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وعلم "الخليج 365"، أن مجلس الأهلى بقيادة محمود الخطيب ولجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيل، بدأوا فى جس نبض المدرب البرتغالى لإمكانية عودته للتدريب، وقيادة الأهلى من جديد.

ووضعت إنجازات جوزيه مع الأهلى اسمه على رأس قائمة المرشحين لتدريب الفريق خلفا للمدرب المقال مارتن لاسارتى.

ونجح جوزيه فى حصد الألقاب التالية مع الأهلى:



الدورى المصرى 6، كأس مصر 2، السوبر المصرى 4، دورى أبطال أفريقيا 4، السوبر الأفريقى 4، وبرونزية كأس العالم للأندية 2006