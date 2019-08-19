شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن الثنائى المصري فى الجهاز المعاون للصربي ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الزمالك، انضمام أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف للجهاز الفني الجديد للفريق الكروي بقيادة الصربي ميتشو.

وتقرر تولي أيمن عبد العزيز منصب المدرب وأحمد عبد الرؤوف منصب المدرب المساعد، فى جهاز ميتشو داخل الزمالك.

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ويعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء بصالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء للكشف عن تفاصيل التعاقد مع الصربي ميتشو، عقب توقيعه العقود رسميا، لتولى المسئولية خلال الموسم الجديد.

وعقد ميتشو جلسة مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، فى منزل الأخير، خلال الساعات الماضية، شهدت توقيع المدرب الصربي على عقود تدريب القلعة البيضاء، خلال الموسم الجديد، بعد سلسلة من المفاوضات مع المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بطل جنوب أفريقيا.

ويقود الصربي ميتشو، فريق الزمالك، لأول مرة خلال مباراة ديكاداها الصومالي فى إياب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.