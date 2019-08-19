شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك في ودية جينيس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى، تشكيل الفريق الذي يواجه فريق جينيس الرياضي في المباراة الودية مساء اليوم بملعب النادي.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:

حراسة المرمى: محمد ابوجبل Advertisements خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالسلام وحازم امام وعلاء يحيي مواليد 2000. خط الوسط: فرجاني ساسي ويحيي مفتاح مواليد 99 وكريم بامبو ومحمد عنتر واسلام جابر. خط الهجوم: مصطفي محمد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك في ودية جينيس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.