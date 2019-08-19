شكرا لقرائتكم تعرف على أول قرار رسمى لمدرب الزمالك فور توقيعه العقود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتخذ الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، أول قرار رسمى فور توقيعه عقود قيادة الفريق الأبيض اليوم بمقر رئيس النادى مرتضى منصور. وقرر ميتشو إقصاء أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الكروى الأول بالنادى من الجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة والاستعانة بمدرب أجنبى تعاون معه قبل سابق لرفع الحالة الفنية والبدنية للنادى. Advertisements ووافق مسئولو الزمالك فى الاجتماع الذى عقد اليوم على رحيل أيمن طاهر، بعد تأكيد المدير الفنى الجديد على استقدامه مدرب حراس أجنبى ضمن تشكيل جهازه. وأعلن نادى الزمالك توقيع ميتشو تدريب الفريق الكروى الأول بالنادى خلال الموسم المقبل خلفا لخالد جلال المدير الفنى المستقيل.

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