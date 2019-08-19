الزمالك يخضع الأساسيين لتدريبات بدنية قوية...

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جدة - عمرو شويل أدى لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك: يوسف اوباما ومحمود عبدالعزيز وأحمد سيد زيزو ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وعمر السعيد وعبدالله جمعة ومحمد حسن وحمدي النقاز واشرف بن شرقي ومحمود الونش، تدريبات بدنية وتأهيلية قوية تحت قيادة انطونيو مدرب الاحمال وايمن عبدالعزيز المدرب. وحرص الجهاز الفنى للفريق على خوض مباراة ودية اليوم فى الوقت الذى استقر فيه الجميع منح اللاعبين الأساسيين فى المباراة الماضية فرصة التقاط الأنفاس. تقرر تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي، فى إياب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا، لتقام يوم السبت المقبل بدلا من الجمعة. جاء تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها بسبب تزامنها مع إقامة مباراة الأهلي وإطلع برة فى الدور نفسه بالبطولة، على نفس الملعب يوم الجمعة المقبل. Advertisements وتقرر إقامة مباراة الزمالك وبطل الصومال فى ملعب برج العرب، كما هو معلن. وشهدت الساعات الماضية، محاولات من جانب مسئولي الزمالك لنقل المباراة لتقام فى القاهرة لكن تقرر تأجيلها 24 ساعة وإقامتها بنفس الملعب. ويقود الصربي ميتشو، فريق الزمالك، لأول مرة خلال مباراة ديكاداها الصومالي فى إياب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا.

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