شكرا لقرائتكم الزمالك يقبل اعتذار طارق يحيي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، طارق يحيى، المدير الفني المؤقت، بالموافقة على اعتذاره بعدم التواجد ضمن الجهاز الفني المعاون للصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو".

وتولى طارق يحيي القيادة الفنية للزمالك بشكل مؤقت خلال مباراة ديكاداها الصومالى، الجمعة الماضى، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى حسمها الأبيض بسباعية دون رد.

وأعلن طارق يحيى الاعتذار عن تولى منصب المدرب العام فى الجهاز الفنى بقيادة ميتشو، مؤكدا أنه مستعد لخدمة نادي الزمالك فى أى منصب، لكن مهمة المدرب العام حاليا ستكون صعبة بالنسبة له.