أيمن طاهر يقود تدريبات حراس الزمالك رغم الرحيل...

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جدة - عمرو شويل حرص أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي تخصيص فقرة تدريبات قوية لثلاثي الحراس خلال التدريبات المقامة حاليا قبل لقاء جينيس الودي المقرر له بعد قليل. وأدي ثلاثي حراس الزمالك جانبا بدنيا وتأهيليا اعقبته تدريبات فنية قوية. واتخذ الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، أول قرار رسمى فور توقيعه عقود قيادة الفريق الأبيض اليوم بمقر رئيس النادى مرتضى منصور. Advertisements وقرر ميتشو إقصاء أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الكروى الأول بالنادى من الجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة والاستعانة بمدرب أجنبى تعاون معه قبل سابق لرفع الحالة الفنية والبدنية للنادى. ووافق مسئولو الزمالك فى الاجتماع الذى عقد اليوم على رحيل أيمن طاهر، بعد تأكيد المدير الفنى الجديد على استقدامه مدرب حراس أجنبى ضمن تشكيل جهازه. وأعلن نادى الزمالك توقيع ميتشو تدريب الفريق الكروى الأول بالنادى خلال الموسم المقبل خلفا لخالد جلال المدير الفنى المستقيل.

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