شكرا لقرائتكم صحيفة جنوب أفريقية: كيف يتعاقد الزمالك مع مدرب متهم بالتحرش؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت صحيفة "citizen" الجنوب أفريقية سؤالا إلى إدارة نادى الزمالك بعد الاعلان رسمياً عن تعاقد القلعة البيضاء مع المدرب الصربى ميتشو الذى رحل عن القراصنة أورلاندو بايرتس.

وقالت الصحيفة فى تقرير نشرته عن الاتهامات التى تتداولها وسائل الإعلام المحلية هناك حول واقعة التحرش الجنسى المتهم فيها المدرب كيف لنادى الزمالك أحد اكبر أندية القارة الأفريقية أن تتعاقد مع مدرب متهم دون أن تنتظر للتأكد من حقيقة تلك الاتهامات.

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وقالت الصحيفة أن هناك مطالب من حقوق الإنسان بشأن التحقيق فى واقعة تحرش ميتشو وأنه حال ثبوت ذلك سيكون هناك أزمة حقيقية تتمثل فى أن شهرة فرد "ميتشو" حالت دون خضوعه للقانون بجنوب أفريقيا وكان يتوجب على جميع الجهات أن تقف للتحقق من الواقعة التى يتعرض خلالها لاتهامات.

ورحل ميتشو عن تدريب القراصنة بعد توصله لاتفاق مع إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور تقضى بتولى المهمة الرسمية للنادى خلال الموسم المقبل خلفاً لخالد جلال المدير الفنى المستقيل.