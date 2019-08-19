شكرا لقرائتكم رسميا .. تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي 24 ساعة وإقامتها ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي، فى إياب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا، لتقام يوم السبت المقبل بدلا من الجمعة. جاء تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها بسبب تزامنها مع إقامة مباراة الأهلي وإطلع برة فى الدور نفسه بالبطولة، على نفس الملعب يوم الجمعة المقبل. Advertisements مباراة الزمالك ضد ديكاداها فى برج العرب

وتقرر إقامة مباراة الزمالك وبطل الصومال فى ملعب برج العرب، كما هو معلن. وشهدت الساعات الماضية، محاولات من جانب مسئولي الزمالك لنقل المباراة لتقام فى القاهرة لكن تقرر تأجيلها 24 ساعة وإقامتها بنفس الملعب. ويقود الصربي ميتشو، فريق الزمالك، لأول مرة خلال مباراة ديكاداها الصومالي فى إياب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا.

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