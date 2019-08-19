شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن إعارة ناصر ماهر لسموحة موسما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو النادى الأهلى، إعارة ناصر ماهر صانع العاب الفريق لنادى سموحة لمدة موسم بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد الاتفاق مع اللاعب حول كافة أمور إعارته للنادى السكندرى.
وتواجد ناصر ماهر فى مقر النادى الأهلى، برفقة وكيله أحمد يحيى وقام بالتوقيع على عقود الإعارة فى حضور امير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى من أجل إتمام انتقاله إلى نادى سموحة فى الموسم الجديد.
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